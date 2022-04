Ovetti Kinder alla salmonella, la Ferrero ferma la produzione: "Problemi interni"

08 aprile 2022 a

Continuano a tenere banco i casi di salmonella rinvenuti in Gran Bretagna e che hanno indotto al ritiro precauzionale degli Ovetti Kinder dagli scaffali di negozi e supermercati in Inghilterra e Irlanda. Non è ancora chiaro se Ferrero sia realmente collegata a questi casi di salmonella, ma nel dubbio il colosso dolciario italiano ha deciso di sospendere a scopo precauzionale l’attività dello stabilimento di Arlon, in Belgio.

Da lì infatti provengono i lotti che sono stati richiamati. Secondo l’agenzia France Press l’azienda piemontese avrebbe riconosciuto dei “problemi interni” e si sarebbe scusata. Lo stop alla produzione della fabbrica belga arriva dopo che nei giorni scorsi Ferrero aveva disposto il ritiro degli Ovetti Kinder dagli scaffali di negozi e supermercati in Inghilterra e Irlanda e successivamente il richiamo anche in Italia di alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons, bonbon di cioccolato al latte che sono stati prodotti dallo stesso stabilimento di Avon da cui sono usciti di ovetti messi al bando dal commercio.

Ferrero ci ha tenuto a precisare che nessun problema è stato riscontrato per gli Ovetti Kinder distribuiti in Italia: quelli in commercio nel nostro Paese sono infatti stati realizzati in altri stabilimenti e non in quello del Belgio. “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti - aveva dichiarato l’azienda piemontese all’inizio di questa vicenda - per identificare la causa precisa di questo focolaio”.

