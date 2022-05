Asparagi, risolto il mistero dell'odore dell'urina? L'ultima ipotesi scientifica

17 maggio 2022 a

Non vi siete mai chiesti perchè gli asparagi diano un cattivo odore all'urina? Questi ortaggi sono un genere che comprende 150 specie diverse e sono coltivati da almeno due milioni di anni. La conseguenza sgradevole però sta nel momento in cui si va al bagno dopo averli mangiati. Già nel 1731 questa conseguenza era stata segnalata da John Arbuthnot nel suo manuale di medicina popolare. All'interno del suo studio il medico aveva chiarito: "Gli asparagi […] alterano l’urina con un odore fetido (specialmente se raccolti ancora bianchi) e quindi alcuni medici hanno sospettato che non siano benefici per i reni".

Pochi anni dopo, nel 1781 Benjamin Franklin aveva dichiarato: "Il consumo di alcuni steli di asparago, darà alla nostra urina un odore sgradevole". Ma è solo nel 1981 con Nencki M. che verrà distillata l'urina di un gruppo di persone che hanno mangiato quasi due chili di asparagi. Quello che ne è emerso è che al suo interno è stata trovata la metilmercaptano, un composto organico dall’odore molto forte che oggi è aggiunto al gas di città per scoprire le eventuali fughe. Negli anni sono stati condotti ulteriori studi ma non era stato trovato il mercaptano in quantità eccessive da essere considerato responsabile dell'odore.

In una ricerca condotta nel 1891 si sono trovati invece due composti contenenti zolfo che lo producono. Tuttavia le sostanze fino ad ora elencate negli anni sono state sfatate poiché non presenti all'interno degli asparagi. Restano quindi ignote le molecole di tali ortaggi che causano l'odore. Di recente, escluse l’asparagina e l’acido aspartico, presenti anche in vegetali diversi dagli asparagi, si è ritenuto responsabile l’acido asparagusico, senza però una sufficiente dimostrazione. La conclusione finale è che nella popolazione ci sarebbe un poliformismo genetico che determina il metabolismo organico attraverso il quale le molecole degli asparagi vengono trasformate in composti odorosi espulsi con le urine. Non tutti però percepiscono l'odore alla stessa maniera. Da qui forse le diverse opnioni al riguardo.

