Pastasciutta, truffati al supermercato: "Sgrammatura". Cosa trovate davvero nel pacco, aperta un'inchiesta

25 maggio 2022 a

a

a

Si nasconde una truffa nei prodotti al supermercato? Si può diminuire la quantità del prodotto lasciando la stessa grandezza della confezione per nascondere l'aumento del prezzo? L'Antitrust ha annunciato di voler accendere un faro sulla cosiddetta "Shrinkflation" in audizione alla commissione d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, presieduta da Simone Baldelli. "Bene, lo ha deciso grazie al nostro esposto dell'8 aprile, in cui, per primi, abbiamo segnalato tutti i prodotti che grazie alla tecnica di marketing della shrinkflation, che ridimensiona il peso consolidato di prodotti di largo consumo, mascheravano l'aumento del prezzo", ha commentato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

Joe Biden travolto dai supermercati: "Perché per lui è finita", il disastro che costa la fine?

A finire nel mirino dell'associazione la pasta non nei formati consolidati da 500 grammi e da un chilo, le colombe pasquali da 750 grammi, le mozzarelle da 100 grammi invece che da 125, il caffè da 225 al posto di quello da 250 grammi, il tè con 20 bustine invece di 25 e innumerevoli altri prodotti. "La sgrammatura dei prodotti è antica, ma con la crisi attuale e gli aumenti dei costi di produzione delle aziende, dovuti ai rincari energetici di luce e gas, le segnalazioni dei consumatori si erano moltiplicate e le tecniche delle aziende si sono fatte sempre più insidiose", ha sottolineato Dona.

Imu, la stangata nessuno escluso: ecco quanto pagherai in più all'anno, cifre da incubo

"È scorretto, però, diminuire il quantitativo interno di un prodotto mantenendo la confezione della stessa grandezza", ha concluso Dona, "oppure ridurre di pochi grammi il peso rispetto a quelli tradizionali e consolidati da decenni, così come è ingannevole nascondere il peso anomalo nella parte nascosta della confezione, quella inferiore, scrivendolo a caratteri minuscoli tra decine di altre scritte, costringendo il consumatore a organizzare una caccia al tesoro per trovarlo. Ora speriamo che l'Antitrust condanni queste aziende e non si limiti alla moral suasion".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.