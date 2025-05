Latte ritirato, "corpi estranei": allarme in Italia, ecco il marchio

In questo caso finiscono nel mirino quattro marchi commerciali – Latte Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers – tutti riconducibili alla produzione della Centrale del Latte d’Italia S.p.A., nello stabilimento di Vicenza, in via A. Faedo 60.

Ecco i dettagli dei lotti coinvolti:

- Latte Verona, Fior di Maso e Giglio: lotto 15/05/25 B

- Cappuccino Lovers: lotto 17/05/25 B

Le date di scadenza stampate sulle confezioni corrispondono ai numeri di lotto indicati. L’azienda ha attivato un richiamo su base precauzionale e raccomanda ai clienti di non consumare il latte interessato, invitando chi ne fosse in possesso a restituirlo presso il punto vendita in cui è stato acquistato per ottenerne il rimborso o la sostituzione.

A chiarire la natura della segnalazione è Angelo Mastrolia, presidente del Gruppo NewPrinces (ex Newlat Food), che controlla la Centrale del Latte d’Italia Spa: "Si è trattato di un richiamo unicamente precauzionale. Solo per un sospetto e non per una certezza, per garantire la massima sicurezza ai consumatori che bevono il nostro latte", ha dichiarato al portale Il Gusto.