Caffè contaminato, scatta il ritiro: allarme-ocratossina, il prodotto da evitare

Occhio al caffè macinato che hai nella dispensa. Tuodì e Fresco Market hanno diffuso il richiamo di un lotto di caffè gusto classico a marchio Juanito per il superamento del limite di ocratossina A. Riporta ilfattoalimentare.it che il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto D06X e il termine minimo di conservazione (Tmc) 06/04/2024. Le due catene di supermercati hanno quindi invitato i consumatori a restituire il caffè a rischio per ottenere il rimborso o la sostituzione.

Ma non finisce qui. Il ministero della Salute infatti ha segnalato anche il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di medaglioni di tofu con spinaci a marchio Natur Aktiv Bio Natura di Aldi per la “presenza di Bacillus cereus”. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 320 grammi e appartiene ai lotti numero 21170 con scadenza 14/01/2023, 21166 con scadenza 18/01/2023, 21079 con scadenza 15/04/2023 e 22292 con scadenza 14/09/2023.

I medaglioni di tofu richiamati sono stati prodotti per Aldi da Biolab s.r.l. nello stabilimento di via G.Ressel 12 a Gorizia (marchio di identificazione IT0620210398).

Infine sono stati richiamati tutti i lotti con qualsiasi scadenza di latte intero istantaneo in polvere a marchio Milk & Lait perché “prodotto in uno stabilimento non riconosciuto e ritenuto non idoneo ai sensi del Regolamento 178/2002”. Il prodotto interessato è venduto in barattoli da 400 grammi.

Il latte in polvere richiamato è prodotto da World Trade Srl di località Torre Lupara a Pastorano, in provincia di Caserta, e distribuito da Alimenti del Mondo-Italia Srl.

