Insalata russa ritirata, allarme-meningite: cosa hanno trovato nel noto marchio

01 luglio 2022 a

a

a

Altro prodotto ritirato dagli scaffali dei supermercati. Il ministero della Salute ha infatti pubblicato il richiamo di un lotto di insalata russa a marchio Bontà Gastronomiche. Il motivo? "La presenza di Listeria monocytogenes". Un avvertimento da non prendere sottogamba, specialmente per neonati, anziani e donne in gravidanza visto che a loro il batterio può cauare gravi patologie come la meningite, meningoencefalite, infezione intrauterina e la sindrome oculoghiandolare.

Salse ritirate, cos'hanno trovato nel barattolo: è allarme, il celebre marchio ritirato | Foto

Il prodotto finito nel mirino è venduto in confezioni dal peso di 250 grammi con il numero di lotto PA200522 e la data di scadenza 20/07/2022. A produrre l'alimento ritirato, l’azienda Gastronomy Srl. Più nel dettaglio l'insalata russa arriva dallo stabilimento di via Enrico Berlinguer 17/19, a Ladispoli, nella città metropolitana di Roma Capitale. A scopo precauzionale, si raccomanda dunque di non consumare il prodotto con il numero di lotto e la data di scadenza segnalati.

L'ondata di maxi-rincari arriva al super: quanto paghi in più a settimana, Italia verso il collasso

In caso di acquisto i consumatori sono sollecitati a restituire le confezioni al punto vendita d’acquisto. Ma questo non è il primo avviso in pochi giorni. Come ricordato dal Fattoalimentare.it, ieri è stata fermata la produzione di cioccolato dell'azienda Barry Callebaut, che ha tra i prodotti più noti i Mars, Snickers e i KitKat, causa salmonella.

Frutta, le conseguenze del caldo-killer: ecco cosa finisce in tavola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.