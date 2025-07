Gerry Scotti come Arbore: un pesantissimo precedente

Un volto Mediaset per eccellenza e un grande classico completamente rinnovato: parte da qui, da Gerry Scotti e dalla Ruota della Fortuna, la nuova sfida di Cologno Monzese nell’access prime time di Canale 5, al via da oggi. «È un onore e nello stesso tempo una grande responsabilità sbarcare con la Ruota della Fortuna in access prime time o, per dirla alla Arbore, “venire dopo il tiggi”», sottolinea Scotti, che lascia la sua fascia d’elezione, quella preserale. «L’azienda me l’ha chiesto, anzi l’ha fortemente voluto, e io e il mio gruppo di lavoro ci siamo fatti trovare pronti, anche se ciò ha significato da parte mia rinunciare a titoli ai quali ero abituato da varie stagioni. Ma, come ha sottolineato il nostro editore, nel lavoro come nella vita ci vuole il coraggio di uscire dalla propria comfort zone: dunque eccomi qua, pronto a fare girare la Ruota anche d’estate», sorride Scotti.

Dopo il successo dell’anno scorso nel preserale, da lunedì il game show si sposta dunque nell’access, segmento in cui è destinato a prendere il posto di Striscia la Notizia che tornerà - anch’essa rinnovata - a novembre e che lo stesso Scotti ha guidato per oltre 600 puntate, debuttando dietro il bancone del tg satirico nel 1996. Accanto al conduttore, confermata la presenza di Samira Lui, che gestirà il tabellone. In un nuovo studio spettacolare - con un folto pubblico - protagonisti del gioco restano la mitica ruota con i suoi 24 spicchi colorati e il tabellone con le sue frasi nascoste, che i 3 concorrenti, round dopo round, dovranno indovinare.