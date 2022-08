Wurstel, "ci sono pezzi di vetro dentro". Il noto marchio ritirato

16 agosto 2022 a

Per la "possibile presenza di piccoli frammenti di plastica" il ministero della Salute e i supermercati Conad hanno richiamato in via precauzionale un lotto di würstel di puro suino a marchio Conad. Il prodotto in questione è venduto nei formati da 250 grammi e da 2×250 grammi con il numero di lotto 201022 e la data di scadenza 20/10/2022 (codice EAN 8003170086661).

Come riporta il sito ilfattoalimentare.it i würstel di puro suino richiamati sono stati prodotti per Conad dall’azienda Grandi Salumifici Italiani Spa nello stabilimento di via Coste 49 a Chiusa, nella provincia autonoma di Bolzano (marchio di identificazione IT 328L CE).

Ovviamente i clienti sono invitati a non consumare il prodotto e possono rivolgersi ai punti vendita per ottenere il rimborso.

Ma non finisce qui. Iper e il ministero della Salute hanno infatti segnalato il richiamo cautelativo di due lotti di tiramisù al caffè a marchio Bontà Divina per la "possibile presenza di frammenti di vetro" Sono interessate le confezioni singole da 85 grammi appartenenti ai lotti numero C27922 con scadenza 31/08/2022 e D04922 con scadenza 08/09/2022.

Il dolce richiamato è stato prodotto da Emmi Dessert Italia Spa, nello stabilimento di via Cassina 5, a Lasnigo, in provincia di Como (marchio di identificazione IT 03 258 CE).