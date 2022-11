Nutella, quando non devi mai mangiarla: lo studio che spaventa

19 novembre 2022 a

a

a

C’è una fascia oraria in cui è particolarmente sconsigliato mangiare la Nutella? A quanto pare sì. La crema spalmabile creata in Italia è unica al mondo e accompagna la colazione di milioni di persone da decenni ormai. Spesso si è affermato che di prima mattina la Nutella faccia bene allo spirito e anche alla salute: di certo mette di buon umore iniziare la giornata con la Nutella, ma c’è anche chi sostiene che possa far bene all’organismo, ovviamente all’interno di un’alimentazione sana ed equilibrata.

Succhi di frutta con pesticida, la lista-choc: quali marchi evitare

Tra l’altro è stato smentito da tempo il sospetto che la Nutella facesse uscire i brufoli sulla pelle e in particolare sul viso: si tratterebbe di un mito che però è sempre stato molto diffuso. Gli esperti a riguardo hanno condotto uno studio su 250 persone in età adolescenziale e hanno dimostrato con certezza che non esiste alcun legame certificato tra i brufoli e la cioccolata contenuta nella Nutella.

Salmone? Non proprio: cosa state vedendo (e cosa mangerete)

Resta allora soltanto un nodo da sciogliere: va bene mangiare la Nutella a colazione? Spalmata su una fetta biscottata o su qualcos’altro è sicuramente un buon modo per avere una dose in più di energia con la qual iniziare al meglio la giornata. Però gli esperti ritengono che non sia salutare mangiare la Nutella tutte le mattine: è uno sfizio da concedersi saltuariamente, ma se diventa un’abitudine può essere poco salutare per la percentuale di grassi saturi e di zuccheri contenuti.