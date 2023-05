Tonno, "allarme istamina": ritiro immediato, il celebre prodotto nel mirino

30 maggio 2023 a

a

a

Ritirato dai supermercati un lotto di filetto di tonno pinne gialle decongelato di origine spagnola. Il motivo? La presenza di istamina oltre i limiti. Il richiamo da parte del produttore è stato pubblicato dai supermercati Carrefour: il prodotto in questione è venduto al banco pescheria o in vaschetta preincartato a peso variabile con il numero di lotto 614230517 (non indicato in etichetta) con il termine minimo di conservazione (Tmc) fino al 29/05/2023, anche se la data del richiamo indicata sull’avviso è 27/05/2023.

Vedete questa pizza? Costa 2.000 euro: scoppia la bufera, ecco perché

Il filetto di tonno richiamato è stato prodotto da Intermodal del Comercio Sl, nello stabilimento di C. El Castellar 28, a Librilla, nella comunità autonoma di Murcia, in Spagna (marchio di identificazione ES 12.023333/MU CE). Carrefour ha fatto sapere che il filetto di tonno in questione è stato venduto nei punti vendita della catena tra il 21 e il 27 maggio 2023. A scopo precauzionale, Carrefour raccomanda di non consumare il prodotto a chi lo avesse ancora. Mentre alle persone che, a due ore dal consumo, abbiano manifestato arrossamenti, prurito, mal di testa, difficoltà a deglutire e/o disturbi gastrointestinali, sintomi tipici della sindrome sgombroide, si raccomanda di rivolgersi al proprio medico.