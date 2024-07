Formaggio, "possibile presenza di plastica": il noto prodotto che scompare dagli scaffali

01 luglio 2024 a

La catena di supermercati Conad ritira un prodotto dagli scaffali per via della possibile presenza di micro-frammenti di plastica: si tratta del Grana Padano DOP grattugiato, come specificato sul sito stesso del supermercato. "A seguito di controlli interni, abbiamo rilevato la possibile presenza di micro-frammenti di plastica", si legge nella nota. Il richiamo riguarda le vaschette da 150 grammi ciascuna, mentre il lotto interessato è quello con il numero 24149, con la scadenza fissata al 15 luglio 2024.

"Nonostante la presenza di tali frammenti non costituisca un rischio per la salute e la problematica interessi solo una parte della produzione - si legge ancora nella nota pubblicata sul sito ufficiale - invitiamo comunque i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso". La comunicazione si conclude, alla fine, con le scuse ai consumatori. Questi ultimi, insomma, sono invitati - in via precauzionale - a non mangiare quel prodotto e a restituirlo. Le vaschette di Grana Padano DOP sono vendute con il marchio Conad e prodotte dalla ditta Ambrosi Spa, autorizzata dal consorzio Grana Padano e con lo stabilimento di produzione a Bologna.