Colazione, la ricetta perfetta per arrivare sazi fino a pranzo: la bevanda da evitare (sempre)

La colazione è il pasto più importante della giornata. Secondo gli esperti nutrizionisti va bilanciato bene e deve contenere le calorie sufficienti per arrivare al pranzo senza una fame eccessiva. Il tutto per tenere a bada glicemia ma anche colesterolo e trigliceridi. E così il dottor Tim Spector, epidemiologo britannico, esperto di salute intestinale e cofondatore della compagnia di scienza e nutrizione ZOE ha trovato la soluzione ideale per garantire la colazione perfetta e permettere al corpo di affrontare i pasti successivi senza un carico di fame eccessiva. "Prima mangiavo granola con latte scremato, succo d'arancia e tè, e pensavo fosse una colazione super salutare", ha raccontato il dottor Spector a Business Insider. Tuttavia, da quando ha cambiato la sua colazione con una combinazione più adatta al benessere intestinale, ha scoperto di sentirsi sazio "fino all'ora di pranzo" e di avere livelli di energia costanti per l'intera durata della mattinata.

Il medico consuma quindi "tre o quattro generosi cucchiai di yogurt greco intero mescolati con circa 150 ml di kefir, un latte fermentato, e li arricchisce con noci, semi e frutti di bosco freschi o surgelati. Per i topping utilizza un contenitore pieno di noci, semi e frutta secca assortita, da aggiungere ai pasti e agli spuntini". Da bere, la bevanda da evitare assolutamente è il succo d'arancia, il peggiore per l'eccessivo carico di zuccheri. Al contrario, ogni mattina accompagna la colazione con una tazza di caffè nero, che definisce una "bevanda salutare. Il caffè - afferma il medico - è davvero benefico per il microbiota intestinale e per il cuore", spiega. "E se non lo tolleri bene, puoi bere il decaffeinato". Il motivo? "Il caffè contiene molte fibre e «sostanze chimiche di difesa chiamate polifenoli, che sono come carburante per il microbiota", conclude.