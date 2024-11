Sonno e alimentazione, cosa non devi mai mangiare prima di andare a letto (e quali rischi corri)

17 novembre 2024 a

L'insonnia è anche collegata all'alimentazione. Per prendere sonno è sempre consigliato mangiare cibi giusti in orari consoni. Cenare tardi infatti aumenta il rischio di mortalità, tumore e diabete: "L'orario è importante, il corpo segue ritmi biologici ben definiti". Stando a uno studio dell'Associazione Italiana di Medicina del Sonno (Aims), in Italia sono 12 milioni le persone che soffrono di insonnia. A essere colpite sono principalmente le donne. Ecco allora qualche consiglio.

Prima di tutto occhio ai carboidrati. Questi si possono assumere prima di andare a dormire, anzi, migliorano anche il sonno secondo molti nutrizionisti. Attenzione però alle quantità: non devono mai essere eccessive. E la caffeina? Essendo una sostanza psicoattiva, meglio evitarla. Il discorso vale anche per la cioccolata. Al pari della caffeina ci sono anche altre sostanze attive come la teina, contenuta nel tè o in altre bevande.

Passiamo poi all'alcol. Anche questo peggiora il sonno notturno. Drink, birra e vino non permettono di dormire meglio. Il motivo? La sensazione di stordimento che provocano peggiora il riposo. Inoltre, l’alcol stimola la diuresi. Allo stesso tempo guai andare a dormire a stomaco vuoto. Il senso di fame può infatti provocare risvegli notturni. Il consiglio? Uno spuntino sempre.