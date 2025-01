Alimentazione, 5 consigli per ringiovanire fino ai 30 anni: la ricetta miracolosa dell'esperto

10 gennaio 2025 a

Negli ultimi anni, il tema della longevità è diventato sempre più centrale: non si parla solo di vivere a lungo, ma di farlo in modo sano, preservando corpo e mente. La vera sfida è arrivare alla fine della propria vita in buona salute. Eppure, in un’epoca in cui l’Italia, storicamente uno dei Paesi più longevi, sta lentamente perdendo terreno, emerge l’importanza di un cambiamento nello stile di vita.

Una dieta bilanciata, unita a scelte consapevoli, può fare la differenza. David Sinclair, biologo e professore di genetica presso la facoltà di medicina di Harvard, sostiene che si potrebbe persino "ringiovanire" di 30 anni adottando alcune semplici strategie. "Non è un obiettivo impossibile", afferma l’esperto. E lo stesso esperto si spende in 5 consigli per la longevità, sintetizzati e rilanciati da Cook, l'inserto di cucina del Corriere della Sera.

No agli zuccheri

Secondo Sinclair, gli zuccheri sono tra i principali responsabili dell’invecchiamento precoce. "Gli zuccheri sono tra i principali responsabili del precoce invecchiamento dell’organismo, senza contare che incrementano il rischio di malattie croniche dal momento che contribuiscono alla glicazione delle proteine. La conseguenza di ciò è una evoluzione della senescenza con, ad esempio, perdita del tono e dell’elasticità cutanea, formazione di rughe e invecchiamento cutaneo", spiega lo scienziato.

Per ridurre l’impatto degli zuccheri sull’organismo, Sinclair consiglia di preferire alternative naturali meno raffinate, limitando al massimo dolcificanti e bevande zuccherate: "In alternativa — riprende l'esperto - sarebbe meglio orientarsi su opzioni naturali meno raffinate, usando i dolcificanti con estrema moderazione ed evitando il più possibile le bevande zuccherate".

Carboidrati processati, minaccia per il cuore

Un’altra categoria di alimenti da limitare sono i carboidrati processati, che possono rivelarsi pericolosi per la salute del cuore. "Pane bianco, grissini, cracker sarebbero da evitare, in quanto potrebbero causare al nostro organismo danni molto simili a quelli degli zuccheri. Aumentando in fretta il livello di glucosio nel sangue, provocano conseguenti picchi di insulina, che sovraccaricano il muscolo cardiaco, rendendosi responsabili del suo invecchiamento precoce". La soluzione, dunque, è quella dei carboidrati integrali, meno lavorati e soprattutto con un indice glicemico più basso a parità di calorie.

Carne rossa e latticini? Melio il vegetale

Secondo il professor Sinclair, anche le carni rosse e i latticini sono alimenti da consumare con moderazione. "A queste andrebbero preferite le alternative vegetali come tofu, seitan, legumi, frutta secca e bevande vegetali: sembrerebbero essere collegate a una minor incidenza di patologie tumorali e malattie cardiovascolari".

Poco alcol

Altro nemico della longevità è l’alcol. Sinclair suggerisce di moderarne il consumo e di preferire bevande analcoliche come infusi, tisane non zuccherate o acqua aromatizzata naturalmente con frutta. Inoltre, lo studioso invita a prestare particolare attenzione ai cibi ultraprocessati, spesso presenti nei prodotti confezionati e a lunga conservazione: "Bisogna diffidare dagli ingredienti ultraprocessati che spesso l’industria alimentare inserisce nei cibi confezionati e negli alimenti a lunga conservazione: è molto importante leggere le etichette del cibo che acquistiamo, facendo attenzione a quelli con liste di ingredienti molto lunghe. Da preferire, invece, cibi semplici e con ingredienti naturali".

Fare attività fisica

Oltre alle scelte alimentari, anche il movimento gioca un ruolo cruciale. Secondo Sinclair, dedicare almeno tre sessioni settimanali di 10 minuti a un’attività fisica intensa può essere determinante: "Questo stress fisico positivo sarebbe decisivo per allungare la vita, riducendo fino al 30% l’insorgenza di diverse patologie". Insomma, cinque consigli, importanti, per cercare di allungarsi la vita il più possibile.