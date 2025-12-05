Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Tumore al colon, crollo del rischio: cosa mangiare ogni mattina

venerdì 5 dicembre 2025
Tumore al colon, crollo del rischio: cosa mangiare ogni mattina

1' di lettura

Uno studio condotto dal Mass General Brigham (USA) su oltre 150.000 persone seguite per decenni (121.000 donne del Nurses’ Health Study e 51.000 uomini dell’Health Professionals Follow-up Study) ha scoperto che consumare regolarmente yogurt – almeno 2 porzioni a settimana – è associato a una riduzione del 20% del rischio di sviluppare una specifica e più aggressiva forma di cancro del colon-retto: quello prossimale (lato destro del colon) positivo al batterio Bifidobacterium.

Dei 3.079 partecipanti che hanno sviluppato tumore colorettale, circa il 31% dei casi analizzati presentava questo batterio nel tessuto tumorale (Bifidobacterium-positivo), mentre il 69% ne era privo. Solo nei tumori Bifidobacterium-positivi si è osservata la protezione legata allo yogurt; non è emersa invece una riduzione significativa del rischio complessivo di cancro colorettale.I ricercatori ritengono che l’effetto protettivo dipenda dalla capacità dello yogurt di modificare positivamente il microbiota intestinale, favorendo batteri benefici come i bifidobatteri e contrastando squilibri che possono promuovere l’infiammazione e la cancerogenesi, soprattutto nel colon prossimale.

Limone, la buccia e gli effetti sul fegato: cosa dovete sapere

Il limone è uno degli alimenti più semplici e allo stesso tempo più funzionali per la nostra salute...

Questa forma di tumore è nota per essere più difficile da diagnosticare precocemente e per avere una prognosi peggiore rispetto ai tumori del colon distale o del retto.Gli autori sottolineano che il lavoro aggiunge prove al legame tra dieta, microbioma e rischio oncologico, ma servono ulteriori ricerche per confermare il meccanismo e capire se altri alimenti fermentati possano offrire lo stesso beneficio.

Vitamina B12 e perdita di memoria: l'errore da non commettere

Quando si parla di salute e alimentazione, non si parla spesso della vitamina B12, o meglio conosciuta a livello medico ...
tag
yogurt
tumore al colon

Lo studio Tumore al colon e dieta, "c'è un legame": l'ultimo sconcertante dato 

Il quadro clinico Matteo Messina Denaro, peggiorano le sue condizioni: terapia del dolore

In piccolo Yogurt, vi siete mai accorti di questa scritta? Il prodotto "sconsigliato sotto questa età"

ti potrebbero interessare

Salvia fritta, il compimento della fogliolina

Salvia fritta, il compimento della fogliolina

Andrea Tempestini
Datteri, ecco le controindicazioni da non sottovalutare

Datteri, ecco le controindicazioni da non sottovalutare

Redazione
Avocado, vista e tessuti: gli effetti del frutto

Avocado, vista e tessuti: gli effetti del frutto

Paola Natali
Vitamina B12 e perdita di memoria: l'errore da non commettere

Vitamina B12 e perdita di memoria: l'errore da non commettere

Paola Natali