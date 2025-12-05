Tumore al colon, crollo del rischio: cosa mangiare ogni mattina

Uno studio condotto dal Mass General Brigham (USA) su oltre 150.000 persone seguite per decenni (121.000 donne del Nurses’ Health Study e 51.000 uomini dell’Health Professionals Follow-up Study) ha scoperto che consumare regolarmente yogurt – almeno 2 porzioni a settimana – è associato a una riduzione del 20% del rischio di sviluppare una specifica e più aggressiva forma di cancro del colon-retto: quello prossimale (lato destro del colon) positivo al batterio Bifidobacterium.

Dei 3.079 partecipanti che hanno sviluppato tumore colorettale, circa il 31% dei casi analizzati presentava questo batterio nel tessuto tumorale (Bifidobacterium-positivo), mentre il 69% ne era privo. Solo nei tumori Bifidobacterium-positivi si è osservata la protezione legata allo yogurt; non è emersa invece una riduzione significativa del rischio complessivo di cancro colorettale.I ricercatori ritengono che l’effetto protettivo dipenda dalla capacità dello yogurt di modificare positivamente il microbiota intestinale, favorendo batteri benefici come i bifidobatteri e contrastando squilibri che possono promuovere l’infiammazione e la cancerogenesi, soprattutto nel colon prossimale.