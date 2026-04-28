Tutti pazzi per la barbabietola: perché è così di moda a tavola

Colorata, dolce e spesso sottovalutata, la barbabietola (o rapa rossa) è un ortaggio che negli ultimi anni ha ritrovato spazio sia in cucina sia nel dibattito sulla nutrizione. Dietro il suo aspetto semplice si nasconde infatti un profilo nutrizionale interessante, che la rende un alimento utile all’interno di una dieta equilibrata.

Il suo caratteristico colore rosso intenso è dovuto alle betalaine, pigmenti naturali con azione antiossidante e antinfiammatoria. Questi composti aiutano a contrastare lo stress ossidativo, un processo legato all’invecchiamento cellulare e a diverse patologie croniche. Per questo motivo la barbabietola viene spesso considerata un alimento funzionale, cioè in grado di apportare benefici che vanno oltre il semplice apporto calorico. Un altro elemento di grande interesse è il contenuto di nitrati naturali. Nell’organismo, questi possono essere trasformati in ossido nitrico, una molecola che favorisce la vasodilatazione e migliora la circolazione sanguigna. Alcuni studi hanno evidenziato possibili effetti positivi sulla pressione arteriosa e sulla performance fisica, motivo per cui il succo di barbabietola è diventato popolare anche tra gli sportivi.

Dal punto di vista nutrizionale, la barbabietola è ricca di fibre, acqua e sali minerali come il potassio, utile per l’equilibrio idrosalino e la funzione muscolare. Ma il suo valore è legato anche al contenuto vitaminico. In particolare apporta vitamina C, importante per il sistema immunitario e la protezione dallo stress ossidativo, vitamine del gruppo B (come folati e vitamina B6), fondamentali per il metabolismo energetico e la formazione dei globuli rossi, e piccole quantità di vitamina A, coinvolta nella salute della pelle e della vista. Grazie alle fibre, la barbabietola contribuisce anche al buon funzionamento dell’intestino, favorendo la regolarità e il senso di sazietà. È un alimento leggero, ma allo stesso tempo nutriente, che può essere consumato sia cotto sia crudo, ad esempio in insalate, vellutate o estratti.

Negli ultimi anni è entrata anche nella cucina più creativa, grazie al suo gusto dolce-terroso che si presta a combinazioni insolite, dai risotti ai dessert. Tuttavia, nonostante le sue proprietà, non va considerata un alimento “miracoloso”, ma parte di un’alimentazione varia ed equilibrata. La barbabietola rappresenta quindi un esempio interessante di come un alimento semplice della tradizione possa essere riscoperto alla luce delle conoscenze nutrizionali moderne, diventando un alleato per il benessere quotidiano.