Tumori al colon, "verso un +80%": l'allarme e il sospetto sulla causa

Si registra un preoccupante aumento dei tumori al colon, soprattutto tra i giovani, e tra le possibili cause nel mirino c’è l’alimentazione. Un trend che sta attirando l’attenzione del mondo scientifico e sanitario, impegnato a capire perché neoplasie un tempo tipiche dell’età avanzata colpiscano sempre più spesso gli under 50. "I tumori a insorgenza precoce sono una realtà epidemiologica in crescita e rappresentano una delle principali sfide oncologiche dei prossimi anni. I dati clinici e i registri tumori mostrano un aumento significativo dei casi di neoplasie del colon, del pancreas e del polmone in età giovanile. Le stime degli epidemiologi indicano che, entro il 2040, i tumori del colon a esordio giovanile (sotto i 50 anni) potrebbero aumentare dell'80%". L’allarme arriva dal Policlinico universitario A. Gemelli Irccs, che in occasione della Giornata mondiale contro il cancro ha presentato un piano di sviluppo per l’oncologia basato su ricerca dei nuovi fattori di rischio, diagnostica avanzata, terapie innovative e utilizzo dei big data. Un fenomeno che, spiegano dal policlinico, emerge quotidianamente anche nella pratica clinica.

Il Gemelli è impegnato in studi sui tumori a insorgenza precoce, in particolare colon e pancreas, e partecipa a programmi europei dedicati alle neoplasie a prognosi sfavorevole. In questo contesto, Giampaolo Tortora, ordinario di Oncologia medica all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Comprehensive Cancer Center del Gemelli, coordina le attività di formazione. "Le cause dell'aumento dei tumori a comparsa precoce non sono ancora completamente chiarite - afferma Tortora - Tra le ipotesi più accreditate vi sono fattori legati all'alimentazione, in particolare al consumo di cibi ultra-processati, molto diffusi tra giovani e giovanissimi.

Un ruolo centrale sembra essere svolto anche dall'alimentazione nei primi 10-12 anni di vita, fondamentale per lo sviluppo di un microbiota sano. Cresce inoltre l'attenzione verso l’esposizione a microplastiche e nanoplastiche e verso alcune tossine batteriche genotossiche, come la colibactina prodotta da Escherichia coli pks+ e la Cdt del Campylobacter jejuni, associate allo sviluppo e alla progressione dei tumori del colon e del pancreas. Restano infine rilevanti i fattori di rischio tradizionali, quali obesità, sovrappeso e diabete che, attraverso uno stato di infiammazione cronica di basso grado, possono contribuire alla carcinogenesi".