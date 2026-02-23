Yogurt: intero, scremato o greco? Qual è il migliore

Lo yogurt è uno degli alimenti più apprezzati al mondo, noto per il suo gusto fresco, la versatilità in cucina e i numerosi benefici per la salute. Derivato dalla fermentazione del latte grazie a specifici fermenti lattici, può essere intero, scremato o greco, a seconda del contenuto di grassi e proteine. Lo yogurt intero, con circa il 3,5% di grassi, è cremoso e ricco, e i grassi presenti favoriscono l’assorbimento delle vitamine liposolubili come A, D, E e K. Lo yogurt scremato, con meno dello 0,5% di grassi, è più leggero e ipocalorico, ideale per chi vuole limitare l’apporto di grassi, anche se risulta meno cremoso e con qualche vitamina liposolubile in meno. Lo yogurt greco, invece, viene filtrato per eliminare il siero, diventando più denso e proteico, con meno zuccheri rispetto allo yogurt tradizionale; la sua maggiore quantità di proteine lo rende utile per il senso di sazietà e per chi vuole sostenere la salute muscolare.

Abbiamo chiesto al Dottore Fabio Gregu biologo e nutrizionista quale yogurt scegliere “In generale, la scelta migliore è lo yogurt greco intero, perché apporta più proteine ad alta qualità biologica e mantiene la matrice naturale dei grassi. Lo yogurt scremato, pur avendo meno calorie, è spesso più processato e meno saziante, con un impatto metabolico meno favorevole. Fondamentale però è la qualità della materia prima: latte non industriale, fermenti vivi e assenza di zuccheri aggiunti fanno la vera differenza”.

In tutte le varianti, lo yogurt è una fonte preziosa di vitamine e minerali. Contiene vitamina B2 (riboflavina), importante per il metabolismo energetico e per la salute di pelle e occhi, e vitamina B12, fondamentale per il sistema nervoso e la formazione dei globuli rossi. La vitamina A, presente soprattutto nello yogurt intero e greco, sostiene vista, pelle e sistema immunitario, mentre la vitamina D favorisce l’assorbimento del calcio e contribuisce alla salute di ossa e denti. Non manca infine la vitamina K, utile per la coagulazione del sangue e il mantenimento della densità ossea. Tra i minerali principali, spiccano calcio, fosforo, magnesio e potassio, indispensabili per ossa forti, muscoli efficienti e pressione sanguigna equilibrata.

Consumare yogurt apporta numerosi benefici. I fermenti lattici migliorano la flora intestinale, favoriscono la digestione e rinforzano il sistema immunitario. Grazie al calcio, alla vitamina D e alle proteine, lo yogurt sostiene la salute delle ossa e dei denti, mentre le proteine ad alto valore biologico di yogurt greco e scremato aiutano a controllare l’appetito e favoriscono il senso di sazietà. Le vitamine del gruppo B supportano il metabolismo energetico e il buon funzionamento del sistema nervoso, mentre lo yogurt greco, più proteico, rappresenta un valido alleato per chi pratica attività fisica e desidera preservare la massa muscolare.

Nonostante i numerosi benefici, ci sono alcune situazioni in cui è meglio moderarne il consumo. Chi è intollerante al lattosio può riscontrare gonfiore o diarrea, anche se lo yogurt contiene meno lattosio rispetto al latte. Chi ha un’allergia alle proteine del latte deve evitarlo completamente. In caso di problemi renali gravi, il contenuto di proteine e minerali come calcio e potassio richiede attenzione. Inoltre, è importante limitare yogurt troppo zuccherati, preferendo quelli naturali arricchiti con frutta fresca, miele o cereali integrali.

La scelta tra yogurt intero, scremato o greco dipende quindi dagli obiettivi personali: l’intero per maggiore cremosità e assorbimento delle vitamine liposolubili, lo scremato per leggerezza e il greco per un apporto proteico più elevato. Lo yogurt rimane un alimento versatile, ideale a colazione, come spuntino o ingrediente per preparazioni dolci e salate, capace di unire gusto e benessere in un solo cucchiaio.