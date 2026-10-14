Caffè, richiamato un noto marchio per rischio chimico

Richiamato per rischio chimico un lotto di caffè Bialetti: stando alla segnalazione del ministero della Salute, che porta la data del 9 ottobre 2026, si tratta del Perfetto Moka aromatizzato al caramello, confezione da 250 grammi, ritirato dal mercato in via precauzionale perché è stata riscontrata ocratossina A in quantità superiori ai limiti consentiti. Il provvedimento riguarda il lotto LC5 BD149T, con termine minimo di conservazione fissato al 29 maggio 2027.

Il prodotto è stato fabbricato da Bialetti Industrie S.p.A. nello stabilimento di Coccaglio, in provincia di Brescia. In ogni caso, non sono coinvolti gli altri lotti né le altre referenze della linea Perfetto Moka. Ai consumatori che hanno acquistato il caffè interessato dal ritiro viene chiesto di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita dove è stato comprato. Per verificare se la propria confezione rientra nel richiamo basta controllare sull’etichetta il numero di lotto e la data di scadenza, che devono coincidere entrambi con quelli indicati nell'avviso di richiamo.