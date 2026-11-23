Dieta e sfera sessuale: si viaggia a braccetto. “In pochi sanno che quando la dieta è sbilanciata i primi segnali arrivano proprio dalla sfera sessuale, mentre in molti credono nell’esistenza di cibi afrodisiaci in grado di migliorare le prestazioni sessuali”, spiega Sia. La Società Italiana di Andrologia accende i riflettori sul legame tra alimentazione e salute, evidenziando come il benessere sessuale passi anche dalla tavola.

“Le evidenze scientifiche internazionali confermano quanto le abitudini alimentari incidano sulla sfera riproduttiva e sessuale: uno studio condotto dall’università degli Studi della Campania su uomini obesi con disfunzione erettile ha dimostrato che, seguendo per 2 anni una dieta ipocalorica associata a regolare attività fisica, quasi 1 uomo su 3 (il 31% del campione) ha recuperato una funzione erettile nella norma”, scrive la Sia nel mese della prevenzione. È stato evidenziato che un consumo regolare di alimenti ricchi di flavonoidi (come frutti di bosco, agrumi e tè) possa portare a una riduzione del 9-11% del rischio di disfunzione erettile. Non solo la vita sessuale, ma anche la fertilità è legata a quel che mangiamo. L’assunzione di circa 60 grammi di frutta secca per 14 settimane favorisce un miglioramento di numero, vitalità, motilità e morfologia degli spermatozoi. “Al contrario alcuni studi recenti indicano che una dieta ricca di alimenti ultraprocessati, a parità di calorie, favorisce l’aumento del grasso corporeo e si associa a una riduzione dei livelli di testosterone e dell’ormone Fsh, oltre a una minore motilità spermatica. Gli andrologi Sia invitano tuttavia a diffidare delle credenze popolari sui cibi in grado di migliorare le prestazioni sessuali”, continua.

“Ostriche, peperoncino e cioccolato, da sempre considerati nell’immaginario collettivo come alimenti afrodisiaci, non aumentano il desiderio né curano un deficit erettile”, chiarisce Alessandro Palmieri, presidente della Sia. Che poi ha aggiunto: “Altro falso mito da sfatare è quello della bistecca che fa aumentare il testosterone: l’idea che un consumo elevato di carne rossa potenzi la virilità è infondata. Al contrario, un eccesso di grassi saturi e carni lavorate danneggia l’endotelio vascolare, ostacolando proprio l’afflusso di sangue necessario all’erezione. Anche gli alcolici, sebbene possano ridurre temporaneamente i freni inibitori, se consumati in eccesso danneggiano i vasi sanguigni e abbassano la produzione di testosterone”.

La Sia ha stilato un catalogo di regole da seguire. Innanzitutto bisogna seguire il modello mediterraneo (alimenti freschi e non raffinati per proteggere il microcircolo vascolare). Poi fare il pieno di flavonoidi, inserendo frutti di bosco, agrumi e frutta di stagione per sostenere la salute dei vasi sanguigni, e non far mancare nella propria dieta verdura e ortaggi (garantiscono antiossidanti essenziali contro lo stress ossidativo che danneggia gli spermatozoi). È importante consumare una manciata di frutta secca al giorno - noci, mandorle e nocciole apportano acidi grassi buoni e micronutrienti - utile alla qualità del seme. Inoltre, bisognerebbe mangiare più legumi (ottima fonte proteica alternativa) e prediligere il pesce azzurro. Infine, bisognerebbe limitare il consumo di cibi ultraprocessati e di zuccheri, oltre che limitare l’alcol.