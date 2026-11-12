Soffri di emicrania? Attenzione a questi 3 alimenti : possono favorire il mal di testa

Non esiste una dieta capace di cancellare il mal di testa, ma ciò che portiamo in tavola può avere un ruolo importante nella frequenza e nell’intensità degli attacchi. Dalla regolarità dei pasti alla scelta degli alimenti, passando per idratazione e qualità del sonno: ecco perché prendersi cura dell’alimentazione può diventare un alleato nella gestione dell’emicrania. L’emicrania non è un semplice mal di testa e ridurla a una questione alimentare sarebbe un errore. Si tratta di una patologia neurologica complessa, sulla quale possono incidere diversi fattori, alcuni dei quali legati proprio alle nostre abitudini quotidiane. Tra questi, l’alimentazione occupa un posto da non sottovalutare. Ci sono cibi e bevande che, in alcune persone, possono favorire l’insorgenza di una crisi, così come scelte alimentari più equilibrate possono contribuire alla prevenzione. Ma quali sono gli alimenti da tenere sotto controllo? Esistono nutrienti che possono aiutare? E quanto contano la regolarità dei pasti e una corretta idratazione?

A fare chiarezza è il dottor Fabio Gregu, nutrizionista specialista in Scienze dell’alimentazione, che sottolinea innanzitutto un aspetto fondamentale: non esiste una regola valida per tutti, perché ogni persona può reagire in maniera diversa agli stimoli alimentari. «L’alimentazione può influenzare gli attacchi, ma il suo peso varia da persona a persona. L’emicrania è una malattia neurologica: alcuni alimenti e abitudini alimentari possono favorire le crisi, insieme a stress, alterazioni del sonno e fattori ormonali. Non dipende quindi soltanto da ciò che mangiamo». Tra gli alimenti da osservare con maggiore attenzione ci sono alcolici, formaggi stagionati e insaccati. Non significa che debbano essere necessariamente eliminati dalla dieta di tutti, ma che è importante capire se e quanto possano incidere sulla comparsa degli attacchi. «Alcol, vino bianco compreso, formaggi stagionati e insaccati sono possibili fattori scatenanti individuali. Istamina e altre ammine potrebbero contribuire nei soggetti sensibili. Cioccolato e crostacei non vanno esclusi automaticamente, ma sicuramente è meglio limitarli. Anche troppa caffeina, oppure sospenderla bruscamente, può favorire gli attacchi». Se alcuni alimenti possono rappresentare un potenziale fattore di rischio, altri possono invece contribuire a costruire un regime alimentare favorevole al benessere generale e, in alcuni casi, alla prevenzione dell’emicrania. «Privilegiamo verdure, legumi, cereali integrali, frutta secca e pesce azzurro: apportano magnesio, vitamine e omega-3. Una dieta più ricca di omega-3 ha mostrato benefici in alcuni studi. Anche il magnesio può aiutare nella prevenzione: il bisglicinato è una possibile formulazione, ma non è dimostrato che sia nettamente superiore alle altre per l’emicrania».

Non sono soltanto gli alimenti scelti a tavola a fare la differenza. Anche il momento in cui si mangia e la quantità di acqua assunta durante la giornata possono incidere. Saltare i pasti, trascorrere troppe ore senza mangiare o bere poco sono abitudini che, soprattutto nei soggetti predisposti, possono favorire l’insorgenza di una crisi. «Digiuno prolungato, pasti irregolari e disidratazione possono favorire gli attacchi. È utile mangiare a orari abbastanza costanti e distribuire l’acqua durante la giornata. Completano la prevenzione un’attività fisica regolare e una buona igiene del sonno, mantenendo orari stabili anche nel fine settimana». Un insieme di accorgimenti che richiama l’importanza dello stile di vita nel suo complesso. Non basta, dunque, individuare un singolo alimento da eliminare: occorre osservare le proprie abitudini, imparare a riconoscere eventuali correlazioni e intervenire in maniera mirata.

Ma esiste una dieta specifica per chi soffre di emicrania? La risposta del dottor Gregu è chiara: non esiste un modello alimentare universale, né una soluzione valida indistintamente per tutti. «Non esiste una dieta universale contro l’emicrania. Una base mediterranea, con alimenti di qualità, possibilmente italiani e stagionali, limitando gli ultraprocessati, è un buon punto di partenza. Un diario di alimentazione e sintomi aiuta a individuare eventuali associazioni, da verificare modificando un alimento alla volta». Il nutrizionista richiama inoltre l’attenzione sul possibile ruolo del glutine: «Si è visto anche che ridurre il glutine in alcuni casi potrebbe essere una buona raccomandazione generale». Un’indicazione che va comunque contestualizzata, evitando eliminazioni indiscriminate e restrizioni alimentari senza una reale necessità. Il messaggio che emerge è che la gestione dell’emicrania passa anche attraverso la consapevolezza delle proprie abitudini. Mangiare in modo equilibrato, non saltare i pasti, bere a sufficienza, dormire regolarmente e imparare a riconoscere i propri eventuali fattori scatenanti sono accorgimenti che possono contribuire al percorso di prevenzione. Perché, se non esiste un piatto miracoloso capace di tenere lontana l’emicrania, una corretta alimentazione può certamente diventare una preziosa alleata.