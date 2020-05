Coronavirus, accordo tra aziende Usa-Svizzera per la produzione di 1 miliardo di dosi di vaccino sperimentale all'anno

02 maggio 2020 a

Bloomberg riporta la notizia che Moderna Inc., una tra le aziende leader statunitensi che stanno sviluppando vaccini sperimentali contro il coronavirus, ha stretto un accordo con gli svizzeri di Lonza Group AG per la produzione di 1 miliardo di dosi all'anno. Le aziende hanno annunciato un accordo globale in base al quale l'azienda chimica e farmaceutica svizzera aumenterà la produzione del vaccino proposto, che si basa su una nuova tecnologia che si basa su materiale genetico chiamato mRNA. Lo riporta il sito Dagospia.

Video su questo argomento D'Amato (Sanità Lazio): “A giugno ospedale Spallanzani inizierà test su vaccino”

Ci si aspetta che i primi lotti siano prodotti negli Stati Uniti nel mese di luglio. L'accordo è una delle varie partnership che si stanno instaurando tra i produttori di farmaci che si affrettano a portare sul mercato la protezione contro il Covid-19. Giovedì, AstraZeneca Plc ha annunciato un accordo per realizzare un vaccino sperimentale contro il coronavirus sviluppato dall'Università di Oxford, con una capacità di produzione di 100 milioni di dosi entro la fine dell'anno.

