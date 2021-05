Sesso, uno studio scientifico svela i pericoli dell'astinenza per le parti intime femminili

15 maggio 2021 a

Complice il lockdown molte donne single non hanno avuto rapporti sessuali per mesi e mesi. Una sorta di digiuno forzato e prolungato, i cui risvolti non sono prettamente psicologici. Lo ricorda un articolo pubblicato dal magazine «Women’s Health UK», il non fare sesso per lungo tempo ha un impatto negativo anche e soprattutto sulla vagina. Che perde di allenamento e tonicità.

Secondo un recente studio potrebbe verificarsi un cambiamento nei liquidi vaginali. Il che significa che, al momento una donna riprenderà ad avere rapporti sessuali, potrebbe sperimentare una minor lubrificazione. La secchezza vaginale può aumentare anche se per esempio si assumono dei farmaci a base di ormoni. Vanity fair scrive che "la vagina è una sorta di tubo elastico. Il che significa se non è stata utilizzata nel sesso per un po' di tempo, potrebbe restringersi leggermente e perdere di elasticità. Se siete donne giovani, ancora lontane dalla menopausa, si tratta di un fenomeno assolutamente transitorio", rassicura il settimanale.

Una vagina che non conosce rapporti sessuali da molto tempo subirà anche dei cambiamenti percettivi. Il che significa che, alla ripresa del sesso, si potrebbe provare molto più piacere o, al contrario, faticare parecchio nel raggiungimento dell'orgasmo. Il consiglio è quello di "tornare in allenamento". Il sesso è una causa molto comune di infezioni del tratto urinario, con trasferimento dei batteri dall'intestino o dalla cavità vaginale nell'uretra. Il non praticare sesso da molti mesi abbassa di molto questo rischio.

