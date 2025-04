Usa, la circolare: "Niente sesso coi cinesi"

La nuova guerra fredda, quella tra Stati Uniti e Cina, non si combatte solo con i dazi. Ma anche con il sesso. Il governo americano ha infatti vietato ai propri dipendenti che lavorano nel paese asiatico di intrattenere relazioni amorose o sessuali con i cittadini del Dragone. Il divieto è stato introdotto a gennaio dall'uscente ambasciatore Nicholas Burns e riguarda "le missioni Usa in Cina, l'ambasciata di Pechino e i consolati di Guangzhou, Shanghai, Shenyang e Wuhan, oltre al consolato nel territorio semiautonomo di Hong Kong".

Come riporta Repubblica, ci sono delle distinzioni doverose da considerare. La regola non riguarda chi aveva già una relazione ufficiale con cittadini cinesi. Chi non rispetta il divieto verrà rimpatriato. Ma anche Pechino ha pensato a delle contromisure. Il Dragone non ha posto divieti sul sesso, ma ha lanciato diversi alert tra cui uno riguardante le vacanze.