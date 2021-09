Covid, ecco la variante Mu: "Resiste al vaccino", da dove arriva la più spaventosa delle minacce

01 settembre 2021 a

Mentre si ragiona sulla possibilità di sviluppare un vaccino apposito per la variante Delta - che è comunque coperta da quello attualmente disponibile sul mercato - dal bollettino settimanale dell’Organizzazione Mondiale di Sanità emerge che è stata identificata una nuova pericolosa variante del coronavirus. Denominata Mu, o B.1.621, è stata scoperta per la prima volta in Colombia, poi riscontrata anche in altre zone dell’America Latina e infine anche in Europa.

L’Oms ha comunicato che questa variante presenta mutazioni che suggeriscono che potrebbe essere più resistente ai vaccini, ma sono ovviamente necessari ulteriori e più approfonditi studi per esaminarla fino in fondo e capire se può rappresentare una minaccia uguale o maggiore alla variante Delta, che è attualmente predominante in tutto il mondo. “Dalla sua identificazione in Colombia nel gennaio 2021 - si legge nel bollettino dell’Oms - ci sono state alcune segnalazioni sporadiche di casi della variante Mu e sono stati segnalati alcuni focolai più grandi da altri paesi del Sud America e in Europa”.

“Sebbene - si precisa - la prevalenza globale della variante Mu tra i casi sequenziati sia diminuita e sia attualmente inferiore allo 0,1%, la prevalenza in Colombia (39%) ed Ecuador (13%) è costantemente aumentata”. Quella Mu è la quinta variante di ‘interesse’: le altre sono Alpha, Beta, Gamma e Delta.

