Reazione a Catena, chi sono i Passatempi e quanto hanno vinto finora

Protagonisti dell'ultima edizione di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono i Passatempi, Andrea. Bruno e Leonardo. I tre amici stanno portando a casa vittorie su vittorie, riuscendo a conquistare il pubblico con la loro freschezza e soprattutto con la sintonia dimostrata nelle sfide previste dal programma. Nell’ultima puntata il trio ha battuto gli Apicolti da Umbertide.

A unire i campioni non solo la passione per i giochi enigmistici ma anche la vita quotidiana. Del team fanno parte Andrea Bianchin, originario di Treviso che ha conseguito la laurea in Ingegneria Biomedica nel 2023, Leonardo Da Ros, anche lui trevigiano e attualmente iscritto a un corso di Applied Economics, e Bruno Bucci, proveniente da Rieti laureato in Fisica e Astronomia. Tutti e tre hanno frequentato l’Università di Padova e lì sono diventati amici e coinquilini. La scelta del nome “Passatempi” deriva proprio dalle attività che amano fare insieme nel tempo libero, come enigmistica, cruciverba e giochi da tavolo.