Casapound: "Non siamo leoncavallini"

"E adesso però va sgomberata anche Casapound". Questo il ritornello ripetuto, ieri, da diversi esponenti della sinistra. Ai quali ha risposto direttamente il movimento di destra: «Il Leoncavallo era ospitato in un edificio di proprietà privata. Casapound, al contrario, da oltre vent’anni ha sede in un immobile del demanio dello Stato sottratto al degrado e alla speculazione, nel cuore di Roma, in un quartiere multietnico dove la nostra presenza non ha mai creato alcun problema di ordine pubblico».

Non solo. «In questi anni», ha aggiunto il portavoce Luca Marsella, «Casapound ha organizzato centinaia di eventi culturali, conferenze, presentazioni e dibattiti, ospitando anche figure e intellettuali lontanissimi dalle nostre posizioni, a dimostrazione che la nostra sede è stata ed è un punto di confronto e di apertura culturale, non di chiusura». E ancora: «A differenza di centinaia di occupazioni rosse e di immigrati presenti a Roma e in tutta Italia, Casapound è l’unico spazio dove sventola il tricolore, una sproporzione immensa. E mentre la sinistra si esercita in polemiche pretestuose, dimentica che in via Napoleone III venti famiglie italiane in emergenza abitativa hanno trovato una casa, un sostegno e una comunità. Al contrario, le cronache giudiziarie più recenti hanno mostrato il vero volto di un sistema che ruota attorno ai centri sociali, un business milionario che coinvolge direttamente anche pezzi delle istituzioni. A Roma, ad esempio, alcune occupazioni sono state di fatto acquistate con fondi pubblici, perfino con i soldi del Pnrr, e poi assegnate direttamente agli occupanti a spese dei contribuenti: il caso del Porto Fluviale, costato milioni di euro, è solo l’ultimo esempio».