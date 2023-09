Noodles al pollo, mangia avanzi? Perde braccia e gambe: la tragedia

20 settembre 2023 a

Maledetti furono quei noodles avanzati. La storia di un 19enne americano è purtroppo diventata virale in tutto il mondo: il ragazzo ha iniziato a stare male dopo aver mangiato i noodles avanzati dal pranzo del suo coinquilino. La situazione si è aggravata nel giro di poche ore, mettendo seriamente a rischio la vita del 19enne, che alla fine è sopravvissuto ma ha dovuto rinunciare a quattro arti, ovvero le braccia e le gambe.

Il piatto di noodles al pollo era rimasto in frigorifero per tutta la notte, dopodiché è stato consumato dal ragazzo, che dopo neanche 24 ore ha iniziato ad accusare un malessere che è poi divampato in febbre molto alta e in una frequenza cardiaca di 166 battiti al minuto. Trasportato in ospedale, ha iniziato a vomitare e i medici hanno notato un colore giallo-verdastro che non somigliava ad alcun tipo di cibo: è così scattato un campanello d’allarme, nonostante il ragazzo avesse assicurato di non avere allergie o patologie particolari.

Le sue condizioni sono precipitate rapidamente e hanno richiesto il ricovero in una seconda struttura: a questo punto sono emerse delle chiazze violacee sulla pelle del ragazzo e i medici hanno capito che si trattava di un’infezione batterica molto aggressiva che stava causando gravi problemi ai reni. Il 19enne è stato colpito da neisseria meningitidis, una forma di sepsi mortale: probabilmente si è infettato tramite la saliva del coinquilino, che era asintomatico ma vettore di infezione. Fatale per il 19enne è stato il fatto che avesse saltato uno dei richiami della vaccinazione: di conseguenza si è infettato e ha perso quattro arti.