Bari, mangia un gelato: ricoverato da una settimana: la sindrome che spaventa l'Italia

Un bambino di 4 anni è ricoverato ormai da una settimana all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Il motivo? La Seu, Sindrome emolitico-uremica, una patologia legata a un'infezione intestinale dovuta all’ingestione di cibi contaminati da escherichia coli o altri batteri che producono tossine. I sintomi con cui si manifesta sono vomito e diarrea, che spesso contiene sangue. Al momento il piccolo si troverebbe nel reparto di rianimazione in osservazione.

Intanto i genitori del bambino sarebbero stati sentiti dai medici per cercare di capire che cosa possa essere successo di preciso. Stando a quanto emerso finora, una delle possibili cause potrebbe essere un gelato artigianale, preparato con latte non pastorizzato, che il piccolo avrebbe mangiato nelle scorse settimane.

Le complicanze della Seu posso portare a insufficienza renale, che necessita dialisi. Non è il primo caso di Seu a Bari e in Puglia negli ultimi mesi: il “Registro Italiano Sindrome Emolitico Uremica” riporta ben cinque casi, tutti pediatrici, di Seu nella regione, nel periodo che va dal 1° giugno 2022 al 30 giugno 2023. Si sottolinea che "negli ultimi 12 mesi, le regioni in cui il tasso di segnalazione dei casi di Seu era superiore alla media nazionale comprendevano Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, la provincia autonoma di Bolzano, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto".