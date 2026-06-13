Il Professor Edoardo Cervi rappresenta oggi uno dei punti di riferimento più autorevoli nell’ambito della chirurgia vascolare flebologica. Nato a Brescia il 19 marzo 1973, ha costruito la propria formazione tra i migliori atenei del Paese: la specializzazione in Chirurgia Generale all'Università degli Studi di Brescia, e quella in Chirurgia Vascolare all'Università degli Studi di Pavia, due istituzioni di primo piano nel panorama medico-scientifico nazionale.

Il suo percorso clinico si è sviluppato per anni presso gli Spedali Civili di Brescia, arricchito da esperienze internazionali che hanno segnato profondamente il suo approccio alla medicina. Oggi ricopre il ruolo di Responsabile dell'Unità di Flebochirurgia dell'Ospedale San Camillo di Milano, una delle strutture sanitarie più importanti del Nord Italia. In parallelo alla carriera clinica, ha percorso con rigore anche quella accademica: partito come ricercatore presso l'Università di Brescia, ha raggiunto il ruolo di Professore Associato, contribuendo attivamente alla formazione delle nuove generazioni di chirurghi.

Due specializzazioni, un unico obiettivo: la qualità della vita del paziente

Negli ultimi anni il Professor Cervi ha focalizzato la sua attività clinica su due superspecializzazioni distinte ma complementari. La prima è la flebologia, branca della chirurgia vascolare dedicata all'insufficienza venosa degli arti inferiori. Si tratta di una condizione estremamente diffusa nella popolazione adulta che, nelle forme più gravi, può evolvere in trombosi, ulcere cutanee e limitazioni motorie significative, con un impatto pesante sulla qualità della vita quotidiana. La seconda è la proctologia, che si occupa della patologia emorroidaria: una delle problematiche più frequenti e al tempo stesso più sottovalutate tra gli adulti italiani, spesso affrontata con ritardo per pudore o disinformazione.

Ciò che distingue il Professor Cervi nel panorama nazionale è l'adozione sistematica di tecniche mini-invasive, capaci di garantire risultati clinici eccellenti riducendo al minimo il disagio post-operatorio. In un contesto in cui la qualità della vita dopo l'intervento è diventata una priorità tanto quanto la risoluzione del problema clinico, questo approccio rappresenta un cambio di paradigma concreto: tempi di degenza ridotti, ritorno rapido alle attività quotidiane e minor rischio di complicanze rispetto alle tecniche tradizionali.

Il 2026: una tecnica spagnola sbarca in Italia per la prima volta

Il 2026 segna per il Professor Cervi un ulteriore salto in avanti grazie alla sua costante partecipazione a congressi internazionali e alle continue esperienze condotte all'estero, è stato il primo in Italia a importare una tecnica innovativa sviluppata in Spagna e ancora del tutto inedita nel nostro Paese: la crioterapia sclerosante, o crioescleroterapia.

Questa metodica rappresenta una significativa evoluzione nel trattamento delle varici reticolari e delle teleangectasie — le cosiddette "ragnatele" vascolari visibili sulla superficie cutanea. A differenza della scleroterapia tradizionale, la crioescleroterapia combina l'iniezione di una soluzione sclerosante con l'applicazione del freddo direttamente sulla zona trattata. Il risultato è una procedura più confortevole per il paziente, grazie alla riduzione del dolore durante e dopo il trattamento, e clinicamente più efficace: il freddo favorisce una migliore penetrazione della soluzione sclerosante, potenziando la chiusura delle vene problematiche e riducendo il rischio di effetti collaterali come ematomi o infiammazioni.

Il percorso terapeutico prevede una valutazione preliminare affidata a un esperto in flebologia, seguita da uno studio eco color Doppler indispensabile per mappare la condizione venosa del paziente. Solo successivamente si procede al trattamento vero e proprio, con l'iniezione della soluzione raffreddata tramite un dispositivo appositamente progettato, e con l'applicazione finale di una compressione per ottimizzare i risultati. Follow-up periodici completano il percorso, garantendo un monitoraggio preciso della guarigione.

I risultati estetici sono comparabili, quando non superiori, a quelli ottenibili con le tecniche convenzionali: una pelle più uniforme, libera dalla presenza di vene dilatate visibili, con tempi di recupero rapidi che consentono al paziente di riprendere le normali attività quotidiane senza interruzioni prolungate.

È importante ricordare, come sottolinea lo stesso Professor Cervi, che l'insufficienza venosa è una patologia cronica: il trattamento non elimina la predisposizione, ma consente di gestirla in modo efficace e con il massimo rispetto per il benessere del paziente. Con questo primato, il Professor Edoardo Cervi conferma ancora una volta il proprio ruolo di innovatore nella chirurgia vascolare flebologica italiana: un medico che guarda oltre i confini nazionali per portare ai propri pazienti il meglio che la medicina internazionale ha da offrire.

Il Professor Edoardo Cervi è stato inoltre il primo medico al mondo a eseguire un eco color Doppler a distanza da Barcellona su un paziente situato a Shenzhen, in Cina, grazie all'utilizzo di un avanzato braccio robotico. Un risultato di assoluto rilievo internazionale che rappresenta una delle applicazioni più avanzate della telemedicina robotica in ambito vascolare e che dimostra come la tecnologia possa abbattere le distanze geografiche, portando competenze specialistiche direttamente al paziente, ovunque si trovi nel mondo.