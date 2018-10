Svolta nelle indagini di Jessica Lattuca, la 27enne scomparsa da Favara (Sicilia) lo scorso 12 agosto. Ad essere finito in carcere è l'ex datore di lavoro della giovane, Gaspare Michele Volpe. L'uomo, al quale due settimane fa qualcuno ha incendiato l'auto (risultata essere intestata ad un prestanome di nazionalità romena), reclutava ragazze bisognose e in condizioni economiche precarie, per poi farle prostituire.

Tra queste - emerge dalle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento - ci sarebbe anche Jessica. Dalle intercettazioni telefoniche si scopre che la madre di quattro bambini si prostituiva, assieme all'amica Serena Restivo, in cambio di pochi euro, generi alimentari e dosi di cocaina. Per l'avvocato Salvatore Cusumano, legale della famiglia Lattuca, è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni: "Non abbiamo elementi per valutare o meno il coinvolgimento di Jessica in quel giro di malaffare e prostituzione. Attendiamo l'esito delle indagini disposte dalla procura di Agrigento", ha concluso.