E' scatenatissima Daniela Santanchè. Ospite a L'aria che tira, su La7, la Pitonessa fa a pezzi Emanuele Fiano, del Pd, in merito alla trattativa tra il Pd e il Movimento 5 stelle per un governo giallo-rosso: "Voi eravate per una politica alta, le mie orecchie hanno sentito migliaia di volte le vostre critiche a questo governo. Se noi non fossimo patrioti, io oggi dovrei fare la ola per un governo giallo-rosso", sbotta la deputata di Fratelli d'Italia: "Perché noi aumenteremo il nostro consenso. Gli italiani vi faranno un mazzo così e vi manderanno a casa".

