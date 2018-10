Grande Fratello Vip, fine dei giochi per la Marchesa D'Aragona: l'ex agente la smonta, tutta la verità

Il titolo nobiliare della Marchesa D'Aragona sta tenendo questo banco sia fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, dov'è nata la vicenda, e ora anche all'interno delle mura di Cinecittà. Da ultimo, a parlare della questione in un'intervista a Vero è il suo ex agente, Walter Garibaldi, che rivela ulteriori dettagli che mettono ulteriormente in dubbio la veridicità del titolo della Marchesa. Sarebbe stato proprio Garibaldi a crearle il titolo al solo scopo di plasmare un personaggio più sfaccettato, in modo che la Marchesa potesse prendere parte alla seconda edizione di Pechino Express. L'agente aveva in testa l'idea di "affiancarle un maggiordomo" ispirandosi al romanzo di Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni. Da qui è nata la coppia stessa, costituita dalla presunta Marchesa e dal maggiordomo. "Seguivo e gestivo i profili social, componevo i meme, le frasi a effetto, le risposte di alcune interviste, gli scoop perché doveva essere una Marchesa del popolo", conclude Garibaldi.