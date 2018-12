"Mi ha chiamato dopo 10 anni che non lo sentivo". Ad aggravare la situazione dell'attore de Il mondo di Patty Juan Darthes è l'ex fidanzato di Thelma Fardin, Juan Manuel Guilera, Gonzalo nella telenovela argentina. Il ragazzo, oltre a dare il totale appoggio alla sua ex, ha rivelato quello che è avvenuto prima che le accuse di abusi sessuali diventassero virali. L'attore ha confessato di essere stato contattato da un Juan disperato: "Lui era a conoscenza che Thelma avrebbe rivelato tutto per questo mi ha scritto voleva sapere come avrebbe potuto fermarla", ma non solo. Infatti, con uno stratagemma del tutto studiato ha voluto far credere al Guilera che sia stata proprio la ragazza a essere attratta dall'uomo: "Manuel, ti ricordi quando 10 anni fa mi dicesti che Thelma era interessata a me, che faceva delle fantasie e che era attratta?". Guilera l'ha subito fermato: "Non mi ricordavo di aver parlato con lui di Thelma". Vedendo che il suo piano ha iniziato a fare acqua da tutte le parti Darthes ha tagliato la corda: "Si è scusato per avermi coinvolto in questa brutta storia e non l'ho più sentito". Il ragazzo, quindi, vendendoci del marcio, ha contattato immediatamente la sua ex fidanzata: "Ho subito chiamato Thelma, per informarla di quello che stava per fare". Dopo quanto accaduto, il Guilera è rimasto basito da tutto ciò: "Uno schifo".