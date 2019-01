Oggi a Domenica Live la conduttrice Barbara D'Urso intervisterà la sorella, Eleonora D'Urso, ma al settimanale DiPiù la regina di Mediaset confida come tra loro non sia andato tutto liscio, lontano dai riflettori. "Sei anni fa Eleonora si è allontanata da me. Ha avuto un momento di crisi personale e poco per volta si è chiusa in se stessa e si è allontanata da me. Abbiamo passato un anno senza parlarci. Poi, all'improvviso, ci siamo ritrovate. È stata lei a cercarmi. E ora eccoci qui, più unite che mai". Insieme recitano nella nuova stagione della fiction di Canale 5 La dottoressa Giò.











"Siamo sei fratelli - ha spiegato Carmelita -. Io sono la prima, poi c’è Daniela, che ha tre anni meno di me, poi Alessandro che ha otto anni meno di me. Noi siamo i figli di Rodolfo e Wanda. Un anno dopo la morte di mia madre mio padre si è risposato con Wanda. Dalla loro unione sono nati Riccardo, che ora vive in Giappone, Fabiana, che vive in Sicilia, e Eleonora", che ha 43 anni.