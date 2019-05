Su Alpha dal 3 giugno arriva la Building Week

Da lunedì 3 giugno arriva su Alpha (Canale 59 DTT e 415 di Sky) la “Building Week”, una settimana in cui il canale porterà il proprio pubblico nel mondo delle costruzioni. Per tutta la settimana andranno in onda i programmi di maggior successo a tema costruzioni.

Moltissimi saranno gli show in onda a partire da lunedì 3 e fino a domenica 9 giugno: dagli show in cui protagoniste sono le case costruite in luoghi insoliti come “Case sull’acqua”, “Case fuori dal mondo” e “Costruzioni Selvagge” a programmi di puro how to come “Enginereed – Fatto in Fabbrica” fino a programmi che mostrano meraviglie architettoniche ed ingegneristiche come “Super Strutture” e “Mega Strutture”.

COSTRUZIONI SELVAGGE - in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45

Maratona domenica 9 giugno a partire dalle ore 12.15

In Costruzioni Selvagge il designer Paul DiMeo (Extreme Makeover: Home Edition) e il maestro costruttore Pat "Tuffy" Bakaitis incontrano un cliente che non vede l'ora di ritagliarsi un po' di tempo per sé in una casetta (rigorosamente in legno!) lontana dal traffico e dal frastuono della città.

I due Cabin Kings si adoperano quindi per fornire a ciascuno un progetto su misura e il giusto know-how per aiutarlo a costruire con le proprie mani la casa dei suoi sogni in mezzo ai boschi. Gli unici vincoli? Incorporare nella costruzione materiali di recupero, farsi aiutare solo da amici e parenti disposti a dare una mano e terminare l'opera in sette giorni o meno.

È così che ogni episodio diventa una corsa contro il tempo, in cui i Cabin Kings e i loro clienti sono costretti perfino a costruire le strade per accedere ai siti di costruzione.

Solo alla fine, il proprietario viene allontanato dal luogo della costruzione in modo che Paul e Tuffy possano giocare a dare alla costruzione quel magico effetto WOW che trasformi la consegna delle chiavi in una sorpresa straordinaria.

CASE FUORI DAL MONDO - in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.15

Attraverso l’aiuto di architetti ed ingegneri, la serie porterà il pubblico del canale all’interno delle costruzioni più innovative mai realizzate prima. Protagonisti degli episodi saranno gli esigenti clienti che stufi della loro vita desiderano un alloggio fuori dal comune. Nella prima puntata ad esempio, protagonisti saranno Heather e Phili, una coppia con una vita da jet-set che decide di costruire una casa sulla scogliera. Oppure conosceremo la vita di una tranquilla famiglia scozzese stufa di abitare in una grande città e desiderosa di avere una proprietà nelle Highlands. Non sempre il percorso di costruzione sarà semplice: imprevisti, spese non calcolate nel budget, problemi con le imprese e calamità naturali saranno solo alcuni dei problemi che affronteranno gli intrepidi padroni di casa.

CASE SULL’ACQUA - in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.20

Case sull'acqua segue le vicende di coppie, famiglie o persone sole che vogliono abbandonare le sovraffollate città per trasferirsi in favolose case galleggianti sull'acqua.

Le tradizionali abitazioni che si affacciano su fiumi o laghi sono difficili da trovare, e soprattutto hanno un costo molto elevato. Le case galleggianti invece sono più accessibili, e permettono a molti di realizzare il proprio sogno di svegliarsi osservando un fiume o un'alba sul mare.

In ogni episodio vedremo due famiglie differenti che seguono il loro sogno dal progetto iniziale fino alla costruzione completa; costruire una casa sull'acqua è una grande sfida, molto più complessa rispetto alla tradizionale edificazione su terra.

ENGINEERED – FATTO IN FABBRICA - in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13.10

Come fa una pallina da tennis ad acquisire il suo classico rimbalzo? Nella matita numero due c'è davvero il piombo velenoso? Se l'hot dog non contiene carne di cane, come lascerebbe intendere il nome inglese, come è fatta questa salsiccia così amata dagli americani? E come fa un fuoco d'artificio ad esplodere in mille colori e forme al momento giusto? Il programma risponderà a questi e ad altri quesiti nel viaggio all'interno degli stabilimenti dove si fabbricano e si collaudano gli oggetti più curiosi. Si farà luce su come e in che modo uomini e macchine creano alcuni degli oggetti che più affascinano. Il conduttore del programma sarà Marshall Brain, scrittore e imprenditore americano, fondatore del celebre sito Howstuffworks.

MEGA STRUTTURE - in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.10

Megastrutture è la serie che getta uno sguardo alle strutture più geniali e maestose di tutti i tempi. Dai trionfi architettonici dell'antichità alle strutture da record e dalla tecnologia più all'avanguardia, andando ad indagare la scienza e le tecnologie che stanno dietro le meraviglie oggi in costruzione in tutto il mondo: edifici che andranno a definire gli skyline del futuro.

Megastrutture rivela i metodi utilizzati e le sfide ingegneristiche affrontate in ogni fase della progettazione e della costruzione. Ogni episodio racconta tutti i dettagli della progettazione e della costruzione di alcune delle costruzioni più imponenti del pianeta attraverso interviste a designer e project manager, e focalizzandosi sui problemi tecnici e metodologici incontrati dai progettisti per scoprire gli espedienti geniali utilizzati per superare gli ostacoli nella costruzione. Vi sareste mai aspettati che in alcuni caso (come il ponte Akashi-Kaikyo e le Petronas Towers) sono state proprio le difficoltà costruttive ad aver portato allo sviluppo di nuovi materiali o prodotti che sono ora di uso generale nel settore delle costruzioni?

SUPER STRUTTURE - in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.10

Maratona sabato 8 giugno a partire dalle ore 14.10

Nel corso della storia l'umanità è stata in grado di costruire strutture impressionanti, progettate per superare sfide uniche. Ora un nuovo tipo di super strutture ha deciso di sfidare l'impossibile: osserveremo da vicino il più grande edificio mobile della storia, un altissimo grattacielo costruito per resistere ai terremoti più forti, uno stadio di ultima generazione il cui progetto deriva da un antico teatro romano, e un ponte in grado di alzarsi pur restando aperto al traffico.

News e informazioni su tutti i programmi di Alpha sono disponibili su www.alpha59.it, il sito ufficiale del canale. Alpha è visibile anche sul canale 415 di Sky.