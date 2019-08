Tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto dare il loro ultimo saluto alla collega Nadia Toffa. È infatti venuta a mancare l'amatissima presentatrice, dopo una lunga guerra contro il cancro, combattuta sempre con il sorriso e la grinta che l'hanno sempre caratterizzata.

Tra i tanti messaggi spicca quello del collega Nicola Savino. I due sono stati fianco a fianco per anni dietro il tavolo del programma Le Iene, e possiamo solo immaginare quanto possa esser difficile sapere che da oggi in poi qualcuno di importante non ci sarà più. Il presentatore ha pubblicato quindi sulla sua pagina Instagram, una foto che lo ritrae accanto alla collega Nadia. In calce al post si legge: "Come potrò dimenticare il coraggio,l’allegria,la tua faccia sempre vicinissima? Buon viaggio guerriera".