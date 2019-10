Grande Fratello Vip, Andrea Mainardi "paccato" al matrimonio: clamoroso, chi non si è presentato

Andrea Mainardi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha finalmente realizzato il suo sogno di convolare a nozze con la sua "Tripolina", Anna Tripoli. Molti ex concorrenti del reality di Canale 5 sono accorsi in Toscana per festeggiare il novello sposo, da Fabio Basile, Giulia Salemi, Martina Hamdy e Stefano Sala, eppure alcuni hanno dato forfait.

Secondo quanto riportato dal Vicolo Delle News infatti, erano assenti Francesco Monte, Walter Nudo e Benedetta Mazza, con i quali in realtà Andrea aveva parecchio legato nella casa di Cinecittà. Nudo e la Mazza hanno tuttavia fatto pubblicamente gli auguri all'amico, attraverso le loro rispettive pagine social, dimostrando comunque una vicinanza se non fisica, di certo di cuore. Nessun post è invece apparso da parte di Monte, il quale quindi non solo non si è presentato alle nozze, ma non ha neanche avuto un pensiero pubblico per il suo compagno d'avventura.