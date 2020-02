Sanremo 2020, Elettra Lamborghini e Myss Keta osano sul palco: scatta il (finto) bacio sul palco dell'Ariston

Elettra Lamborghini ha un seguito vastissimo, ma al Festival di Sanremo la sua Musica (e il resto scompare) non è stata accolta bene dalla giuria demoscopica. Di sicuro però la famosa ereditiera è uno dei volti social della kermesse, avendo generato un enorme interesse nel mondo dei social, soprattutto dopo l'accenno di twerking - il suo segno "caratteristico" - durante l'esibizione della seconda serata. Stavolta si presenta con Myss Keta per cantare Non succederà più: il web esplode per il momento tanto atteso, mentre probabilmente il pubblico meno giovane sarà rimasto quantomeno interdetto. Le due simulano anche un bacio per scaldare l'atmosfera, ma obiettivamente la Lamborghini conferma di non avere nelle "corde" una partecipazione al Festival della canzone italiana. L'impegno c'è, così come la voglia di dare spettacolo, però la voce lascia a desiderare.

