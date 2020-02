Sanremo 2020, Antonio Socci contro Giampiero Mughini: "Rosica perché guardano il Festival e non lui"

"Giampiero Mughini si lamenta perché ad ascoltare lui, Giuliano Ferrara e Mattia Feltri c'erano trenta persone", mentre tutti guardavano il Festival di Sanremo, scrive Antonio Socci in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "O tempora o mores... Com'è possibile che le folle non accorrano davanti a cotanto senno? Dice che si sono consolati a cena. Come gioco da tavolo c'era Rosiko?", ironizza Socci.

"Caro Dago, anche ieri sera non ho visto un solo minuto del Festival di Sanremo e dunque mi sono perso sia il monologo di Roberto Benigni sia il tango della signora Ronaldo", scrive Mughini su Dagospia. "Il fatto è che avevo invitato a cena in un ristorante romano Giuliano Ferrara e Mattia Feltri, due dei tre o quattro amici che ho nel mondo del giornalismo, il mondo che per trent'anni è stato il mio mondo professionale" ma "ci saranno state sì e no 30 persone", "vuoi mettere a paragone con il tango della signora Ronaldo? Tempo perso". "...Che poi trenta sono pur sempre il doppio dei lettori del Foglio", commenta Socci.