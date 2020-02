Uomini e Donne, Gemma Galgani da censura: vestita da Eva Kant, fa questa "cosina" sul palo. Prego?

Il motivo per il quale il Trono Over di Uomini e Donne è diventato uno degli appuntamenti pomeridiani più seguiti in televisione risiede soprattutto nella presenza di Gemma Galgani. La quale non solo fa impazzire i fan del programma per le continue liti con Tina Cipollari, ma anche per le sfilate provocanti che mostrano una donna che non ha paura di piacersi e farsi apprezzare anche ad una certa età. In occasione della sfilata di san Valentino, Gemma si è presentata in versione Eva Kant con la corda e ha mandato in tilt il mondo dei social. Come? Improvvisando una sorta di (improbabile) lap dance. Un delirio, per il piacere goliardico del pubblico di Maria De Filippi e Canale 5.

