Donatella Rettore rivela il dramma: "Operata in oncologia, ho ricevuto cattive notizie"

Al centro di un dramma, Donatella Rettore. Un dramma che racconta su Instagram, in un post che spaventa. La cantante fa sapere di essersi recentemente operata e di aver ricevuto i risultato dell'esame istologico dall'Istituto oncologico cha la segue, in Veneto. E le notizie non sono buone: dovrà operarsi per una seconda volta. "Bene, ve lo dico, tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più... - esordisce la rettore -. Mi hanno operato allo Iov, Istituto Oncologico Veneto. Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e... non va bene", confessa. Dunque aggiunge: "Mi debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene". Infine un pensiero per il marito: "Abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora che è già scosso di suo", ha concluso Donatella Rettore.