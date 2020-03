Cristiano Malgioglio dopo la morte di Lucia Bosé, l'aneddoto in aeroporto: "Un onore"

Francesco Fredella 23 marzo 2020 a

Poche parole. Una telefonata brevissima e poi Cristiano Malgioglio riattacca. Preferisce non parlare a lungo della sua amica Lucia Bosé, scomparsa oggi all’età di 89 anni (aveva iniziato a recitare negli anni Cinquanta). Cristiano la conosceva bene. “Mi ricordo una volta un nostro incontro in aeroporto a Madrid. Io dovevo andare a Milano, lei a Roma. Era ora di pranzo. Gli aerei in ritardo e decidemmo di mangiare un panino. Io pensai: un panino con la Bosé? Un onore. Le dissi di mangiarlo nascondendoci. Ma lei con la sua unica ironia mi riprese dicendo: 'Mangiamolo davanti a tutti'”, racconta Cristiano a Libero. “Tutti ci guardavano stupiti. Io glielo feci notare. Lei mi rispose ridendo: 'Guardano i tuoi capelli, il tuo ciuffo. Ma anche i miei blu'. Non fatemi aggiungere altro”. Malgioglio trattiene il fiato e le lacrime. Porta nel cuore tantissimi ricordi di un’artista unica. Inimitabile. Una grande donna: Lucia Bosé.