Michele Cucuzza, “pic-nic su Instagram” con i follower: ecco come immagino la tv

Michele Cucuzza non rinuncia ad un bagno di popolarità dopo il Grande Fratello vip. E su Instagram, nel giorno di Pasquetta, è sempre in diretta. Tra i giovanissimi telespettatori del reality di Alfonso Signorini è gettonatissimo.

Gli telefoniamo, a fine giornata, abbastanza incuriositi dalla sua diretta fiume nel giorno di Pasquetta (trascorso a casa, nel suo salotto pieno di libri e giornali). “Potrebbe essere così anche la tv di intrattenimento del dopo emergenza Coronavirus - racconta Michele Cucuzza al telefono. Non c’è sempre necessità di inquietare, sbalordire, provocare. Si può riscoprire il Paese dando voce alla gente comune, che lavora, che cura i figli piccoli, cucina, si dà da fare. Ognuno con la sua storia, che non scalpita per apparire, una straordinaria comunità”.

Quella di Cucuzza, giornalista di lungo corso con una carriera brillante in Rai, sembra una vera e propria ricetta per la nuova televisione post Covid. Che si attrezzerà a fronteggiare l’emergenza con ogni nuovo strumento tecnologico (come sta avvenendo da tempo). Cucuzza, che da poco ha scritto un libro intitolato “Fuori dalle bolle”, è in pole per un nuovo programma del mattino di Canale5. Ma si tratta di indiscrezioni che in queste ore animano i piani alti di Cologno Monzese, quartier generale di Mediaset.

