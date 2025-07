Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo esclusa dalla Rai: il suo messaggio durissimo

A sorpresa, nella vicenda si è inserita anche un’altra ex-moglie illustre, cioè Sonia Bruganelli, ex di Paolo Bonolis, che sui social ha scritto: “Davvero non è evidente chi ci sia dietro?”, senza però fare nomi. Appena diffusa la notizia, Amadeus ha pubblicato sulle sue stories Instagram uno scatto in ascensore, sottolineato dalla canzone Io di Marracash, che recita: “L'ipocrisia è l'invenzione del secolo. Svendi la tua verità per la loro bugia. Non credo che il mondo torni più quello di prima”. Il testo potrebbe non una scelta casuale, ma una frecciatina chiara e diretta alla RAI per l’esclusione della moglie dal programma della Clerici.