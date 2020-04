Christian De Sica, l'attore ospite di Mara Venier fa un appello al premier Conte

19 aprile 2020 a

a

a

Dopo Montesano, arriva l’appello di Christian De Sica al governo. “Pensate anche a noi dello spettacolo”, dice Christian in collegamento da casa con Domenica in. Proprio ieri su Libero vi abbiamo parlato della lettera a Conte di Enrico Montesano, che ha chiesto maggiore attenzione da parte del Governo agli attori e a tutto l’indotto che gravita attorno a loro. Adesso gli fa eco De Sica, che appare con una barba foltissima in collegamento. “Dovevo girare un film con Siani, dovevo fare babbo Natale. Ora speriamo di girarlo ad agosto”, racconta l’attore. Che poi tuona: “Invito il governo a pensare anche a noi gente del mondo dello spettacolo, se ci fermiamo è un macello. Speriamo che si possa riprendere il più presto possibile, oltre a noi ci sono tantissime persone che lavorano dietro le quinte”.

"I medici non sapevano perché". Coronavirus, la sconvolgente testimonianza di Mika sulla madre malata: lacrime dalla Venier

De Sica poi conclude dicendo che c’è troppa confusione in tv quando si parla del Coronavirus. “Parlano troppe persone, non se capisce na mazza - continua De Sica. Dovrebbe parlare una sola persona, il ministro della Sanità e farci capire che cosa succede. Non si capisce più niente, bisognerebbe fare un po’ di chiarezza perché la gente è in ansia, c’è confusione”. Il collegamento, ovviamente, avviene via internet. La connessione, però, rende impossibile ogni forma di comunicazione e dopo pochi minuti la conduttrice è costretta a chiudere in anticipo il collegamento, commentando: “È stato un disastro”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.