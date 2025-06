Domenica In, "due valletti" per Mara Venier? L'indiscrezione

Nella prossima edizione di Domenica In, in partenza a settembre, Mara Venier potrebbe avere due co-conduttori in studio. Di chi si tratta? Stando a un'indiscrezione riportata da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, sarebbero Nek, che nella scorsa stagione tv ha ottenuto un grande successo con il programma Dalla strada al palco su Rai 1, e Gabriele Corsi, “già volto per Rai 1 dell’Eurovision e in rampa di rilancio in Rai…”. Per Corsi, tra l'altro, ci sarebbero anche altre novità in vista: sembra che sarà lui a prendere il posto di Max Giusti in Rai al timone dello show Boss in incognito.

Tornando a Domenica In, invece, l’idea sarebbe quella di affiancare alla conduttrice "due valletti" speciali. In ogni caso si tratta, per ora, solo di voci. Nulla di confermato. Non sarebbe stato siglato alcun contratto, quindi non ci sarebbe nessuna ufficialità. Per i ruoli che forse saranno di Nek e Corsi, avrebbe declinato invece l'invito il cantautore siciliano Cristiano Malgioglio, preferendo rimanere nella giuria di Tale e Quale show di Carlo Conti e di Amici di Maria De Filippi. Quello di Domenica In, forse, sarebbe stato un bell'impegno che avrebbe tolto tempo al cantante.