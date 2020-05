Jonathan Kashanian aiuta un ragazzo senza casa, colpo di scena grazie ai social

04 maggio 2020 a

a

a

Tanto di cappello, verrebbe da dire. La notizia stupisce tutti. Ancora una volta per il suo grande cuore, Jonathan - indimenticabile concorrente del Grande Fratello (oggi stilista a Detto fatto) - fa parlare di sé. Lo stilista aiuta un ragazzo che da 6 anni vive per strada. La sua famiglia aveva perso le tracce. Poi, grazie a Jonathan, arriva il colpo di scena.

"C'è chi il cul°°°". Orrore contro la Hunziker. Caso Botteri-Striscia, girano voci pesantissime: "Carriera in crollo costante"

Ecco come sono andati i fatti. Jonathan Kashanian sui social racconta: “Sono al supermercato, con la mascherina, tutto in regola e ho incontrato un ragazzo senza mascherina. Gli ho chiesto: ‘Ma perché non metti la mascherina?’. Lui dice che è un tipo strano e che vive per strada. Vive da 6 anni per strada e ha il sorriso e qualche soldino per andare al supermercato. Lui vive a Milano, se qualcuno vuole offrirgli lavoro, mi contatti. Non mi va che lui viva 6 anni per strada”.

Video su questo argomento Michelle Hunziker contro Giovanna Botteri, è il caso del giorno: "Sono tutte falsità"

Così, Kashanian si attiva ed aiuta in prima persona questo ragazzo. “Ho trovato delle soluzioni: un’amica delle elementari mi ha scritto che lei ha un’azienda che trova lavoro e ha tanti dipendenti che lavorano nei supermercati o lavano i piatti - racconta su Instagram.“Lui è della Sardegna. I tatuaggi e le cose che ha li ha fatti prima. Quello che voi non sapete è che adesso mi è arrivato il messaggio di qualcuno che lo conosce e che lo cerca da tanto tempo! O sono tutti pazzi che mi prendono in giro… Un messaggio shock! Ho fatto una carrambata! Avete visto che ho fatto bene a ficcare il naso? Lì vedevo che c’era bisogno di dare una mano, ma non mi era chiaro come. La famiglia lo sta cercando… e se ha dei problemi?”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.