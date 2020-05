La dance ai tempi del coronavirus. da Luca Guerrieri a Rossy Roys, le produzioni "in quarantena"

14 maggio 2020 a

a

a

La resistenza musicale online continua e prende varie e diverse forme. Passione per reagire, forza per non pensare. Soprattutto al fatto che la musica, quella che si sente nelle discoteche e ai concerti e che è prima di tutto arte, sembra non rientrare nei pensieri di chi ci governa. Quindi, mentre è tutto chiuso, e un dj set o un concerto non sappiamo quando potremo godercelo dal vivo, rispettando ovviamente tutte le regole del caso, ci si organizza.

Ad esempio, il dj producer toscano Luca Guerrieri, attivo dal '95 e conosciuto in mezzo mondo per sue produzioni come "Harmony" o "Tears", ha deciso, dopo 3 edizioni di successo, di proporre online l'edizione 2020 di Meet Music, evento gratuito dedicato a dj, produttori, artisti e professionisti della musica elettronica. Non ci si vedrà al Teatro Fonderia di Follonica (GR), in Maremma, dove negli anni passati sono intervenuti personaggi come Coccoluto, Albertino o Tommy Vee. Sarà su Facebook. Non si ferma ovviamente la partnership con Mini Italia. Così, il 29 ed il 30 giugno 2020, via social, andranno in scena dj set, incontri e momenti di relax. Con tavole rotonde con dj, addetti ai lavori, giornalisti e interventi di appassionati.

Dal suo studio casalingo, Guerrieri ha pure sfornato un nuovo album, "Homemade", disponibile in streaming e in download su Bandcamp. Si chiama così perché è stato prodotto in casa, durante il periodo del lockdown. "Ho usato un laptop, un paio di cuffie e una tastiera da due ottave, ferri del mestiere", ride. "Ho dovuto rinunciare a certe sfumature, ma sono soddisfatto", riflette. Ci sono dentro spunti house, funky, rimandi alla disco. Si torna indietro, rendendo attuale e ancora più magico un passato glorioso.

Dalla house alla techno con Ross Roys. Ligure, specializzata in tech house e attiva tra Toscana, Liguria ed Ibiza. Il 24 maggio esce il singolo, "Liz". "L'ho realizzata nel mio studio, in solitaria. E' un omaggio ad una lucertolina (Lizard ) che puntualmente ha cominciato a presentarsi sul davanzale del mio studio", dice con un sorriso. Continua il suo impegno per aiutare le vittime del Covid-19 visto che il 16 maggio partecipa a DJs United to support the Emergency e i proventi delle clip pubblicitarie saranno devoluti alla Protezione Civile. Lei mette i dischi dalle 17 alle 18 su radiohousemusic.it all'interno di House in the House - Home Edition.

Sempre il 16 maggio, dalle 18 e 30 a mezzanotte, c'è anche Pseudolive. Propongono i loro dj set tanti artisti della scena elettronica di casa nostra, tra alternativa e pop, e c'è un evento di gaming online, su http://pseudospettrilive.aternos.me, mentre chi vuole solo ascoltare può farlo sui canali Youtube e Twitch di Pseudospettri. Tra gli artisti e ideatori spicca senza dubbio Komatsu San. Bergamasco, milanese d'adozione, studia come tecnico del suono. Ha una passione infinita ed una presenza scenica curata, tra techno e punk. Il suo singolo nuovo è "Switchblade". L'evento è in collaborazione con Hot List Mag.

Chiudiamo con una ballata folk, perché la musica online appartiene a generi molto diversi tra loro.. E' "Canto alla luna" dell'esordiente Raffaele Rubinetto, che illumina un momento così complesso. Ritmato, incalzante, ha dentro la tradizione popolare del Sud. Raffaele, 33 anni, di Corigliano-Rossano, è calabrese e riflette sulla società odierna, alla ricerca della verità. La voce femminile è di Genoveffa, "l'ho sentita cantare in un locale e la notte stessa ho scritto la parte interpretata da lei", racconta. Architetto, lavora con passione nel terzo settore e conclude: "Suonare la chitarra e fare sport, magari tra la montagna e il mare come ho la fortuna di fare io, sono attività che mettono in contatto con se stessi". Presto un album su YouTube e negli store musicali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.