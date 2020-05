Claudio Bisio, morta la madre: "Non sapremo mai le cause, forse coronavirus. Un momento duro"

26 maggio 2020 a

Un dramma che ha colpito Claudio Bisio, il quale ora ha scelto di raccontare tutto in un'intervista a Corriere.it: sua madre potrebbe essere morta di coronavirus. Non ne ha certezza, lui e sua sorella sono stati accanto alla mamma nella sua abitazione fino all'ultimo giorno. La madre è venuta a mancare a 90 anni, era una colonna portante della sua vita. E Bisio racconta: "Per me la pandemia è stato un momento duro, perché il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no. Ma con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale". E ancora, Claudio Bisio aggiunge: "È stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale. Dunque io come tanti altri conoscenti, amici, medici, ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione, specie qui in Lombardia", ha concluso.

